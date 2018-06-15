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﻿台屏東佳冬羌園嚴重水浸

2018-06-15 列印
　　台灣南部周三開始降雨，現在還傳出屏東縣佳冬、羌園傳出水浸災情。台灣中央氣象局指，鵝鑾鼻西南西方三百公里有一個熱帶性低氣壓，以時速十五公里往東北東移動，不排除發展成颱風。雖然颱風是否形成還是未知數，不過受到西南氣流及滯留鋒的影響，台灣南部及東南部已有大雨，屏東縣佳冬鄉還傳出水浸三十厘米。

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