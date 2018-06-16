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﻿成都任食火鍋店被「食到執笠」

2018-06-16 列印
　　四川一間火鍋店本月一日推出一百二十元人民幣會員卡任吃火鍋一個月的推廣活動後，民眾蜂擁而至，結果不堪虧損，十一天後宣佈停業，老闆更孭得一身債。

　　據內地媒體報道，火鍋店位於成都市錦江區，去年底開業，生意一般。該店的五名股東為了力挽狂瀾，本月一日推出只要花一百二十元辦理會員卡，就能在一個月內憑卡任吃火鍋的優惠，希望能讓火鍋店起死回生。結果每天客流量都超過五百人，一直排長龍，火鍋店也因此被「食到執笠」，老闆之一的蘇哲指目前已負債五十萬人民幣（約六十二萬港元）。

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