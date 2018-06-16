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﻿重慶女借閨密照 騙男網友10萬元

2018-06-16 列印
　　重慶一名二十三歲、姓傅的女子去年六月用閨密照交友，充當美女，通過微信，與素不相識的男網友小王互加了好友。結果在三個月內以丟失錢包和其他種種理由，騙取男網友近十萬人民幣。傅女為重慶某高校大專生，去年剛畢業，詐騙錢款已被她揮霍一空。據了解，目前她因涉嫌詐騙罪已被浦東檢察院起訴。

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