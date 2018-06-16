  • 2018年6月16日 星期六
  • 27º
  • 74%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 中國

﻿夫妻結婚半月離異 惹騙婚質疑

2018-06-16 列印
　　新婚燕爾的夫妻應該是甜甜蜜蜜的，可是杭州一對夫妻結婚不到半個月，女方就要離婚，甚至還報警鬧到派出所。

　　涉事的韋姓女子批評張姓丈夫「他一直沒有碰過我」，惟張先生反駁「上班太累」，至於張先生的姐姐反指韋女隱瞞結過婚，更有小孩，懷疑她騙婚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd