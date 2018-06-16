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﻿四歲女童疑遭父虐 全身瘀青有炙痕

2018-06-16 列印
　　貴州貴陽清鎮市一名四歲女童疑遭父親虐待，圖片可見該女童雙眼紅腫，手臂有條狀傷口，後背有十多個疑似煙頭炙過傷痕，而且幾乎整個背都出現瘀青。清鎮市警方表示，已將女童父親和繼母帶回公安機關接受調查，並將小孩送醫院檢查。

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