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﻿中日韓首腦會談 北京倡12月再舉行

2018-06-19 列印
　　據共同社報道，中國政府作為下次中日韓首腦會談的主席國，向日本和南韓建議，十二月在北京再度舉行中日韓首腦會談。

　　報道引述日本外交消息指，中方還向日方表示有意趁此機會邀請首相安倍晉三訪華，行程可能包括除中日韓、中日的首腦會談外，可能還舉行關於中國主導的「一帶一路」經濟帶構想的中日經濟論壇以及安排安倍視察地方等。中日韓首腦會談五月剛在東京舉行，一年之內舉行兩次實屬罕見。分析指，中國希望在就朝鮮無核化應對加強合作的同時，推進改善同日韓的關係。

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