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﻿北京野生動物園　遊客向老虎擲石

2018-06-19 列印
　　網絡昨日熱傳一段視頻，地點為北京大興野生動物園，片中可見兩名男子多次在地上撿石頭擲向籠裏的老虎，一名女子更在旁說：「拿塊大的打牠就動了。」上載視頻的人稱當時有動物園工作人員出面制止。其後有內地傳媒到場了解，園方表示正核實事件。
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