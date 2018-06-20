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﻿美出爾反爾 又禁中興買美零件

2018-06-20 列印
　　美國國會參議院周一以八十五票對十票通過《國防授權法案》，除了提高軍人的薪酬外及其他軍事開支外，還加入一項修訂條款，恢復頒佈禁令，禁止中興通訊購買美國的零部件，包括高科技晶片。此舉無形中扭轉美國總統特朗普本月初「放生」中興通訊的決定。

　　眾議院本來已於上月通過《國防授權法案》，但參議院提出修訂，加入針對中興通訊的條款。

  整項法案現在又要轉交回眾議院商議，定出折衷方案再重新表決，然後交給特朗普簽署成為正式法例。

  這項法案對中興通訊造成新的打擊，該公司周二早上在港股市場暴瀉超過兩成。自上周復牌以來，該公司股價已累積暴跌逾六成。

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