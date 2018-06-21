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﻿中美貿易糾紛 白宮：中國將輸得更多

2018-06-21 列印
　　向來對中國貿易採鷹派立場的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛在電話會議中表示，中國低估美國總統特朗普的決心，除非中國改變掠奪性的貿易做法，否則特朗普會按照計劃落實對中國的關稅措施。納瓦洛又指：「中國會輸得更多、更多。」他指出，中國去年對美出口金額超過五千億美元，遠高於美國對中的一千三百億美元。不過他強調美國與中國的對話大門仍敞開。

　　納瓦洛重申美國的指控，指中國利用一連串不公平的做法，包括網絡偷竊、國家支持企業併購、強迫技術轉移和出口限制，試圖在新工業取得全球優勢。

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