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﻿台首創以無人機處理車禍事故

2018-06-21 列印
　　無人機科技日漸普及化，但運用在處理車禍事故較罕見。網絡一段沒有標明在何地拍攝的片段可見，交通部門採用無人機來拍攝車禍事故現場及周邊道路環境，配合廣播器，通知車主如無人受傷，可到附近的車禍事故中心辦理相關手續。其實台灣花蓮市首創以無人機代替警員手繪測量工作，處理時間由三十分鐘大減至六分鐘，精準還原現場，並有助責任釐清。

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