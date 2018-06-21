台首創以無人機處理車禍事故
檢控官涉「撞胸」 女同事報警 律政司刑檢科 驚爆#ME TOO醜聞
本報得悉，律政司爆出＃METOO性侵醜聞。刑事檢控科一名年約五十歲的高級男檢控官，涉嫌在辦公室走廊借故以肩膊或手肘撞向迎面而來女同事的胸部，甚至出言性騷擾她們，指女同事蹲下拾物時露出「股罅」，要求不要...
2018-06-21
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稱開創中朝高層交往新歷史 習近平再晤金正恩
北韓最高領袖金正恩結束在北京的兩日行程，國家主席習近平連續兩日跟金正恩會晤，習近平強調，雙方共同開創中朝高層交往的新歷史。一般認為，金正恩此行向習近平說明「特金會」三小時閉門會談概況。 金正恩昨日繼續...
2018-06-21
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批長期針對以色列 美退出聯國人權理事會
因不滿聯合國人權理事會對以色列差別待遇，美國宣佈退出聯合國人權理事會。數小時後，俄羅斯便向理事會提交入會申請，冀望成為二○二一至二○二三年的理事會成員。 美國國務卿蓬佩奧和美國駐聯合國大使黑利共同宣佈，美國正式退出聯合國人權理事會。聲明指出，理事會長期針對以色列，是「虛偽自私，是對人權的一大諷刺」，而中國、古巴、委內瑞拉等成員國本身也被指侵犯人權。黑利抨擊中俄等國阻撓美國改革理事會，表示如果理事會改革成功，美國樂於重新加入，並強調，美方並沒有放棄在人權領域內的承諾。 在美國宣佈退出後，俄羅斯駐聯合國代表團第一秘書斯特若夫斯基表示，俄羅斯已提交申請成為二○二一至二○二三年人權...
2018-06-21
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玫瑰新邨三房 5600萬易手
豪宅頻錄交投，利嘉閣高級經理劉玉麟表示，跑馬地玫瑰新邨E座高層2室，面積約2000方呎，為3房間隔，以約5600萬元易手，呎價28000元，據了解，原業主於91年7月份，以約375萬元購入上述單位，持貨至今，現轉售帳面獲利約5225萬元。 世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角傲龍軒高層A室，面積876方呎，3房間隔，獲區外換樓客以2100萬元承接，呎價23973元，屬市價水平。 美聯高級分區營業經理鄔銘洛表示，元朗錦綉花園金竹東路雙號屋，面積962方呎，三房間隔，另連花園，以1286萬元易手，呎價13368元，據悉，買家為外區換樓客，原業主於10年2月以約500萬元購入，是...
2018-06-21
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中美貿戰市場虛怯 美股反覆 杜指跌42點
環繞中美貿易戰存在不明朗，加上新的併購消息，帶動杜指初段曾升104點，見24804點；標指和納指分別升0.3%和0.6%。惟其後杜指表現反覆，一度倒跌71點至24628點。 杜瓊斯工業平均指數...
2018-06-21
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美斯贖罪戰各方力撐 至愛賜我力量
阿根廷在俄羅斯世界盃D組首輪被冰島迫和，射失十二碼的隊長美斯成為罪人，有傳此子自責得賽後封閉自己。今晚次輪該隊於下諾夫哥羅德球場鬥克羅地亞，教練團想盡辦法助美斯回勇，包括邀其妻子和母親現場打氣，變陣增加中場創造力，冀能打響勝鼓保出線希望。 （now616、618周五凌晨2:00直播） D組首輪阿根廷被總人口僅三十三萬的北歐小國冰島迫和1:1，隊長美斯末段射失極刑成為關鍵。有傳這位三十歲射手甚為自責，賽後封閉自己不跟隊友交談，連剛過去的父親節國家隊邀請球員家屬一起到訓練基地慶祝，惟獨其太太安祖蓮娜和三名兒子缺席，只有母親到場。 今晚出戰克羅地亞前，森柏斯奧為首的阿根廷...
2018-06-21
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意大利首試 488 Pista高手上身
這邊廂法拉利代理今天（6月21日）在港推出全新488 Pista，那邊廂《駕駛艙》獲廠方邀請，本周初飛到意大利Maranello法拉利總部，分別在馬路及Fiorano賽道徹底試駕了新車。 文、圖：彭志...
2018-06-21
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潺仔人夫一味Chok唔夠揪 周柏豪遭黃嘉樂當街痛毆
由楊千嬅和黃浩然相隔16年再合作的TVB新劇《多功能老婆》，上月正式開拍。劇中除了兩人是一對，周柏豪和吳若希也是首次飾演情侶。昨日本報直擊兩人拍住無線藝員黃嘉樂在銅鑼灣拍外景，現場有兩場打鬥戲，先是周...
2018-06-21
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社論——非法「人肉速遞」惹殺身禍
暑假來了，不少學生和待業青年趁機搵外快，或出外旅遊散心，都屬正常活動，但年輕人閱歷淺，不諳世道險惡，受人不住誘送替人送貨往外地，後果可以極嚴重，誤墮走私販毒圈套，一旦斷正，會被判長期監禁，前途盡毀，部份國家更會施以極刑，可能連性命也不保。 海關在暑假前夕向年輕人發出警號，指今年首五月破獲青少年客運走私案九十一宗，較去年同期大增四成四，其中涉毒案有十一宗，亦較去年勁升一倍七，反映不法之徒出盡法寶，招攬年輕人加入走私團隊，不少青年參與非法勾當也不自知。 海關發現，不少青年落網後，表現輕鬆，以後只是小事，不知道鑄成大錯，估計犯罪集團花言巧語，誤導他們，以為自己年紀尚小，毋須負上刑...
2018-06-21
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田泰安力圖破紀錄
田泰安目前穩居騎師榜的第三位，表面無事可爭，但原來他正志切要在餘下七次賽事中，至少多贏四場頭馬達五十一W，以刷新個人在港一季的頭馬紀錄，所以本周即使無夜馬跑，他都無放假兼每朝到場操馬，為周日賽事作好準...
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