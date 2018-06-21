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﻿星女侍應不懂英語 遭食客大罵

2018-06-21 列印
　　日前網絡上流傳一短片，片中一名新加坡男子到「大食代」美食廣場買外賣，但因女侍應不會說英語，只會說普通話，令他氣得大罵「你不能要求我說普通話」、「你不會說英語就返回自己的國家吧！」又抱怨政府的政策、抱怨女服務生不會說英語為他製造麻煩。影片引發網民熱議，中國網民謾罵：「歧視外來打工，你就打個包至於嘛」。

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