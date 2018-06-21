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﻿彈射型國產航母 官方效果圖首亮相

2018-06-21 列印
　　提前一個月下水的中國第一艘國產航母已完成首航，據知各項測試圓滿成功。主導中國航母研究建造的中船重工再在其官方微信號「意外」曝光中國第二艘國產航母，也即中國第一艘彈射式航母的效果圖。這是中國官方首披露中國建造中的第二艘國產航母外觀。

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