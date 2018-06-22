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﻿粵女遭先姦後殺藏屍冰櫃

2018-06-22 列印
　　廣東羅定市二十三歲歐姓女子自從周日凌晨失蹤後，至周二下午其屍體被發現在張姓疑犯的燒烤店冰櫃內。警方證實歐女遭張姓疑犯姦殺後，再藏屍冰櫃內。

　　案情指，歐女是一家健身房的櫃台服務員，周日凌晨下班吃完消夜回家，發現沒帶鑰匙，欲往附近酒店開房休息，但因客滿便叫網約車準備去找下一間酒店。閉路電視錄像發現凌晨三時許，歐女看見一輛白色汽車的司機向她招手，便上了該車。據報，網約車司機未接到歐女，並取消了定單。警方根據閉路電視，找到了白色汽車張姓司機，進而找到歐女屍體，張姓疑犯是燒烤店老闆。

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