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﻿玉林狗肉節 攤檔日賣30隻狗

2018-06-22 列印
　　廣西玉林狗肉節已展開，雖然不少媒體到當地直擊，屠狗場面震撼之餘，烹狗攤檔又成行成市。內地愛護動物人士強烈反對，又組織義工團發動救狗行動，救出數百隻狗，醫藥費和飼養費不菲。

  有當地餐廳員工更透露，每年臨近夏至，店裏每天入貨約三十隻熟狗送上餐桌。

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