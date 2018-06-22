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﻿潮州婦ATM遇劫 淡定與劫匪講價

2018-06-22 列印
　　廣東潮州一名大媽於ATM存款八千元人民幣現款時遭劫匪持菜刀威脅，要打劫三千元人民幣，大媽竟淡定與劫匪講價，劫匪又真的妥協，「減價」至二千元人民幣。大媽仍覺得太多，還價：「一千可以嗎？」此時劫匪不肯再減，大媽唯有將二千元人民幣交給劫匪，更叫劫匪不要數錢，趕緊離開。

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