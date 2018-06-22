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﻿湖南屎造臭豆腐 廠方指屬改圖

2018-06-22 列印
　　近日在微博和微信等熱傳一張照片，指湖南一個小吃品牌出品的臭豆腐包裝袋上，配料表中除黃豆、水外，赫然發覺「屎」亦在表列中。不過該公司澄清是被改圖，並有報道指已報警處理。湖南當地監管部門周四在官網回應稱，已關注事件並正核查中。有內地網民寫道:「這實在太噁心了」、「衞生部門要嚴管」？
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