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﻿浙女駕法拉利失控撞寶馬

2018-06-23 列印
　　浙江溫嶺市購物中心周四下午一輛紅色法拉利行駛時突然失控，撞上護欄後，又和對面行駛的寶馬越野車、另一輛日產發生碰撞。法拉利損傷非常嚴重，有目擊者稱車內兩女子沒有受傷。據了解，這宗事故損失巨大，法拉利和寶馬越野車的維修費加起來至少一百萬人民幣，成為了「超貴車禍」。

　　知情人士透露，該法拉利屬汽車租賃公司，市價四百多萬，車上女子以四千五百元租了兩天，翌日就發生車禍。還有人爆料指「這妹子開之前還發了一段視頻，第一次開法拉利好激動。」

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