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﻿西安巴士狂漢斬傷八人

2018-06-23 列印
　　陝西西安警方通報，昨日發生一宗恐怖巴士斬人案，一名男子持刀傷人，在車上斬傷乘客後，落車繼續向群眾施襲，造成至少八人受傷。網絡一度傳出七人死亡，從上載網絡的照片可見滿身鮮血的傷者倒臥路旁，疑兇被到場警員制服，傷者送院救治。

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