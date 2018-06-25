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﻿廣西暴雨洪災至少兩死

2018-06-25 列印
　　廣西自上周五起持續下暴雨，多個縣市區出現洪澇災害，逾四萬人受災，緊急疏散安置逾一千一百人，至少兩人死亡。廣西壯族自治區民政廳救災處統計，上周五起受強降雨影響，廣西桂林市臨桂區、興安、永福、龍勝等三市十四個縣（區）均出現洪澇災害。

　　廣西多地因暴雨出現水浸、道路坍塌、水位暴漲，其中南寧市馬山百善鎮的二十四小時降雨量達二百五十四點二毫米，屬特大暴雨級別。

　　而柳州市則有不少鄉鎮的交通、電力及通訊中斷。各地農作物受災面積逾二千六百公頃，倒塌房屋逾三百四十間。

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