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台南暴雨 小貨車硬闖險沒頂

2018-08-25 列印
　　受熱帶低氣壓影響，大雨侵襲台南，市區多處出現水災。其中安南區每逢暴雨必定會水浸，因此被民眾嘲諷為「安中河」。近日竟然有民眾裸着上身、穿短褲往「河水」一跳，驚人的行為讓網友笑虧：「希望他能奪冠」。另外，還有民眾直擊，嘉義有一輛小貨車不顧水幾乎要淹過車身，還開車硬闖，結果開了幾秒鐘就死火，還差點沒頂。

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