  • 2018年8月25日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 登革熱O camp許金山亞運高鐵

日報新聞 > 中國

商務部斥一意孤行 ﻿中美貿易談不攏﻿

2018-08-25 列印
　　中美第四輪貿易談判於周四結束，雙方未達成任何協議。白宮發言人表示，會上雙方就如何實現公平、平衡及互惠的經濟關係交換意見，當中美方亦提及解決中國貿易結構性問題。

　　白宮發言人沃爾特絲發表聲明，指中美雙方結束兩日的討論，會上雙方就如何實現公平、平衡和互惠的經濟關係交換意見，而美方代表亦提及中國的結構性問題，包括知識產權及技術轉移政策等。今次貿易談判中方代表為商務部副部長王受文，而美方代表則為副財長馬爾帕斯。

　　中美貿易戰周四升級，雙方各自針對一百六十億美元商品徵收百分之二十五關稅。中國商務部指責美國一意孤行，因此中國不得不繼續作出必要回擊。中方已經向世貿組織（WTO）起訴美國對一百六十億美元中國產品徵稅措施。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd