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台南勘災村民抱怨 蔡英文：不怕受委屈

2018-08-27 列印
　　台灣嘉義縣暴雨成災，農畜業損失嚴重，多條村嚴重水浸有村民被困多天缺乏食物，台灣的蔡英文總統日前到嘉義勘災時，被當地災民抱怨待天晴才來，昨早蔡英文再到台南市曾文溪排水視察時被問是否感到委屈，她回應怕委屈，就不要做總統了。另外，嘉義縣東石鄉仍有部份村落被水淹蓋，老車自救會嘉義區負責人徐名陽，昨日自主發起賑災行動，號召全台各地大貨車等約五十台車，到淹水區發放物資，並協助排水清淤等工作。有參與的司機表示，不禁痛批地方政府毫無作為，調度太慢，逼使民眾只能發揮互助精神。



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