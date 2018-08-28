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馬哈迪下禁售令　 碧桂園「森林城市」不賣外國人

2018-08-28 列印
　　有報道指馬來西亞首相馬哈迪近日跟碧桂園董事局主席楊國強會談後，下達禁售令，禁止碧桂園在新山市投資興建的城市「森林城市」項目向外國人銷售，更不會發放簽證取得居留權。

　　馬哈迪日前出訪中國後宣佈喊停一帶一路建設中與中國合資的鐵路工程和跨境油氣管道項目，暫停與中資合作。

　　號稱中國最大海外公寓投資的碧桂園「森林城市」項目，逾百分之七十買家是中國人，據悉馬哈迪指「這不是中國投資，而是殖民。」對於馬來西亞政府的禁售令，楊國強回應不會退出，將繼續投資。



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