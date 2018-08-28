馬哈迪下禁售令　 碧桂園「森林城市」不賣外國人

馬哈迪日前出訪中國後宣佈喊停一帶一路建設中與中國合資的鐵路工程和跨境油氣管道項目，暫停與中資合作。
號稱中國最大海外公寓投資的碧桂園「森林城市」項目，逾百分之七十買家是中國人，據悉馬哈迪指「這不是中國投資，而是殖民。」對於馬來西亞政府的禁售令，楊國強回應不會退出，將繼續投資。
高鐵香港段九月二十三日通車，偌大的西九龍站內設美食廣場，港鐵已邀請幾間米芝蓮食店進駐，讓乘客體驗高素質的輕食文化。據悉，除了添好運點心專門店等幾間本港著名餐廳進場外，台灣珍珠奶茶創始店春水堂亦將加盟，...
2018-08-28
繼美國政府向美國公司施壓，要求對方不要出售中國通訊設備製造商華為或中興通訊的產品，和澳洲禁止華為及中興通訊參與當地的5G網絡基礎建設後，有消息指日本政府亦擬禁止兩者參與當地的5G網絡建設。 日本傳媒引述消息指，日本政府計劃以保障國家安全為由，禁止華為及中興通訊參與當地的5G網絡建設。當局正探討利用規章限制，在採購設備時禁止華為和中興參與建設訊息系統的投標，以防範機密情報洩漏以及網絡攻擊。 不過外界亦擔心，日本封殺華為及中興或會破壞中日兩國關係，對日本首相安倍晉三或會在十月訪華造成負面影響。 中國外交部發言人華春瑩回應說，中方對有關報道表示關切，將了解核實有關情況。希望日方為...
2018-08-28
美國佛羅里達州北部杰克遜維爾一座商場內的餐廳周日爆發槍擊案，當地傳媒報道，事件造成至少三人身亡，十一人受傷。消息指，事發時現場正舉行電競遊戲比賽，其中一名青年懷疑輸了比賽，持槍大開殺戒，其後吞槍自殺。 當地傳媒報道，槍擊案發生在杰克遜維爾市一個商場的電競吧，正舉行美式足球電子遊戲系列《Madden NFL 19》錦標賽的地區資格賽。根據現場片段可見，兩年青年對壘期間，現場傳出十多響槍聲，其後慘叫聲不斷。 警方表示，事件中造成至少三人中槍身亡，當中包括開槍的白人男子，另有約十一人受傷，須緊急送院治療。警方透過Twitter及facebook呼籲民眾不要靠近案發現場區域。 ...
2018-08-28
老牌屋苑松福樓坐落於何文田太子道西，擁有鐵路優勢，出入通勤便利快捷。是次為大家介紹的精選物業為罕有特色放盤，實用面積1321方呎，複式設計，2房1套間隔，全屋佈置格調典雅高貴，猶如置身宮廷之中。 ...
2018-08-28
美國聯儲局取態令市場安心，加上人民幣及新興市場貨幣匯率回穩，墨西哥披索受自由貿易協議重啟刺激微升，美股標指及納指再創歷史新高。杜瓊斯工業平均指數初段升220點，至26010點；標普500指數則升17點...
2018-08-28
為迎接亞冠八強首回合，日本足總刻意調整日聯賽程，讓鹿島鹿角獲多一日備戰時間。該隊教練大岩剛亦在上輪聯賽養精蓄銳，務求今晚主場打敗正受內憂外患困擾的天津QJ（天津權建），直取主勝。（Now671台今晚6:00直播） 日足總刻意把鹿角作東鬥磐田山葉的日聯提前上周五進行，好讓該隊有多一日時間備戰今晚亞冠。教練大岩剛該仗也作出五個調動，遠藤康、三竿健斗等主力沒有上陣︰「旨在讓球員及時回復體力。」該隊無疑矢志在首回合取勝，而且包括上述一戰打和1:1，近三次作東兩勝一和，表現予人信心。 兩軍狀態逈異 今夏有強援韋素離隊的天津QJ近六場中超僅一勝兩和三負，近四場客戰更一和三負不勝...
2018-08-28
日本西本州北部、濱臨日本海的山陰地區，向以自然景色優美及濃濃地道風情見稱，來到區內鳥取縣（Tottori）浦富海岸，更可在十五公里長的海岸線賞到眾多奇岩島嶼、海蝕洞窟及白砂青松等勝景，實在令人嚮往。文...
2018-08-28
28歲嘅無線上位小花張曦雯（Kelly），去年開live打機真情流露爆粗，被宅男捧為「打機女神」。早前，33C女神被爆秘交身家億萬嘅H富商，生活暴富，買靚車、四圍飛歎世界，仲被影到疑似帶老竇去北角半山...
2018-08-28
「夜渡欄河再倚」是金曲《昨夜的渡輪上》其中一句歌詞，寥寥數字，港人很有感覺，坐渡輪過海，迎着海風，特別寫意。對旅客來說，乘渡輪是指定動作之一，航程數分鐘，足以飽覽維港兩岸華廈景致。渡輪不單止是交通工具，亦是香港特色，本身就是一個景點。正因如此，運輸署公開邀請有興趣公司開辦兩條渡輪航線，大有必要，也可以作為維港最新發展的重要配套。 於七年前停辦的中環至紅磡渡輪服務，是運輸署重辦航線計劃之一。當年這條航線停辦，主因是乘客不足。時移世易，大多數人坐港鐵過海之外，不少人懷緬昔日坐渡輪的日子，若果不太趕時間，航程輕鬆，是慢活享受，只要有公司願意承辦，除了服務本地乘客，也可以包裝成為遊...
2018-08-28
今天從化訓練中心開幕，對馬會來說，這個歷時八年的計劃當然是不容有失，而相信今天也會齊集香港馬圈不同的持份者，見證此件盛事。 部份馬迷在網路上堅持認為從化是大白象工程，又懷疑管理問題，與他們理性討論，又說我是在擦馬會鞋云云，久而久之，我也懶得再浪費氣力爭拗了。公道自在人心，對於這些不知名人士的留言，我看大家還是一笑置之。 有不少由小弟經手購入的賽駒，現時都在從化接受訓練，其實早在公眾網發佈以前，我便有緊貼這批馬的進度，先不論狀態，但普遍來說，馬兒的情緒的確是比在香港時穩定得多。和練馬師研究過，因當地馬口仍少，晨課時馬匹會比較集中精神，對提升狀態有一定的幫助，同時也因為馬格較大...
2018-08-28