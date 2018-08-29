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一周兩重大事故 ﻿首都航空﻿﻿客機引擎起火﻿

2018-08-29 列印
　　中國首都航空一周內兩次重大事故。昨日一架由北京飛往澳門航班，疑因降落時遇惡劣天氣致起落架折斷，前輪丟失，左引擎因捲入零件而起火，轉飛深圳安全着陸，五名乘客身體不適送院。

　　﻿據首都航空和深圳機場微博通報，一架首都航空JD5759客機昨日早上從北京飛往澳門，中午前在澳門機場降落時疑似遭遇「風切變」，機組判斷疑起落架損壞，機長一度啟動應急程序，最後轉飛深圳寶安機場，安全降落。機上一百五十七名旅客和九名機組人員平安撤離，五名旅客輕傷。

　　有報道指乘客拍攝的短片顯示，飛機明顯前傾，前起落架只剩下金屬液壓桿，前輪不見了。有乘客事後感歎：「驚魂一幕啊，坐飛機，前起落架沒了」、「經歷了生與死」。據報中國民航局已經介入調查。﻿

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