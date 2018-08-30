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台商擬離內地重返台設廠

2018-08-30 列印
　　中美貿易戰持續升溫，繼兩輪加徵關稅後，美國擬對中國另外二千億美元進口產品課稅百分之二十五。受貿易戰影響，部份在台灣設廠的台商擬把廠房遷出內地，亦會考慮重返台灣。

　　台灣傳媒報道，多間台商表示，若美國對中國加徵百分之二十五關稅生效，九成科技廠商都將受到影響。

　　中磊電子表示，一旦新關稅實施，就會開動中磊竹南的生產線，產能可增加一倍。亦有廠商負責人指，若只加稅百分之十還可忍痛接受，但百分之二十五基本上只能馬上移廠。

　　此外，美國政府官員表示，白宮認為目前還不是與中國談判的最佳時機，因此短期內美中雙方的貿易僵局將不會有快速解決方案出現。美中雙方已暫停貿易會談，可能要等到十一月美國國會期中選舉後才會恢復談判。



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