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自家製葡萄酒爆炸 湖南婦雙手多處割傷

2018-08-31 列印
　　湖南郴州一名婦人周一晚因自家釀製的葡萄酒容器突然爆炸，被飛濺的玻璃割傷雙手，導致手部多處損傷。姓王的婦人表示看到已浸泡十天的葡萄酒膨脹溢出，正準備清理時，玻璃器皿突然「爆炸」致受傷。其夫見狀，立即送她到醫院搶救。

　　當值醫生為王婦進行手肌腱、血管、神經縫合手術，目前患者傷勢無大礙。醫生又提醒，因葡萄在發酵過程會產生大量氣體。氣體在完全密封的容器中積聚，產生巨大壓力，當超過一定承受限度，就會炸開。

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