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富二代高鐵廁所吸毒用濕毛巾堵口鼻

2018-08-31 列印
　　近日江蘇南京南站派出所接報有一列從湖北武漢開往上海的高鐵上，懷疑有年輕女子佔用高鐵的廁所吸食毒品。為遮蔽煙霧報警器，還用濕毛巾堵住口鼻。

　　據了解，一行六人全是年輕人，而且家境富裕，其中三人高中已輟學，吸毒是為「尋求刺激」。

　　警方到場調查並拘捕了一名鄭姓疑犯，以運輸毒品的嫌疑被刑事拘留，另姓杜及姓陳女子則因吸食毒品分別被依法處以行政處罰。

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