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滴滴司機涉多宗性侵案 受害者最細僅十歲

2018-08-31 列印
　　溫州女乘客滴滴順風車遇害一案令人譁然。根據內地傳媒指，滴滴司機涉及的刑事案件至今已有數十宗，而單是性侵便有十五宗，其中最小的受害者只有十歲。

　　女童稱乘坐滴滴快車期間，有人用言語挑逗，並以金錢引誘她發生性關係。

　　另外，有滴滴司機開車期間，未經女乘客允許便拍攝，以直播形式賺取粉絲打賞。司機稱每天收入為七百元。

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