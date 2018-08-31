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釋學誠捲性醜聞 被免四職辭三職

2018-08-31 列印
　　據北京市佛協官網公佈，捲入性醜聞的釋學誠已被免去北京市海淀區龍泉寺方丈一職。此前，陝西省佛教協會亦決定免去學誠的陝西省佛教協會名譽會長職務、陝西法門寺佛學院院長和陝西省扶風法門寺住持的職務；福建省佛教協會接受學誠辭去福建省佛教協會會長、常務理事及理事。中國佛教協會接受學誠辭去中國佛教協會會長、常務理事、理事。



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