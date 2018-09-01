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14大學生合照忽斷橋險沖落瀑布

2018-09-01 列印
　　去旅行就一定會影相留念。而近日十四名大學生在雲南獨木橋上合照時，木橋忽然斷裂。一人撞上橋下石頭，另十三名則被激流沖走。幸最終全部學生獲救，其中五人受傷較嚴重。當時水流湍急，學生們扶着旁邊的石頭，再由旅客們合力幫忙拉上岸。

  幫忙救人的寧波旅客潘先生表示：「現場水流十分湍急，我們的人拉了好幾個人上來，但是有一個人差點被沖走了，而且最危險的是，轉彎轉過去就是一個小瀑布，被沖下去那肯定是沒命了。」該獨木橋主要為家畜使用。

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