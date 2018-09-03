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馬雲撐女足 高調探班惹網民負評

2018-09-03 列印
　　耶加達亞運會日前舉行的女足決賽，結果中國女足以零比一輸給日本隊，無緣奪金，原來當晚阿里巴巴集團創辦人馬雲親到現場為中國女足加油，有網民給負評：「有錢真的可以為所欲為！」

　　馬雲到更衣室探班是預早安排的，並非即興。馬雲在微博貼文貼相：「從今日起，我決定專一地做中國女足一輩子的粉絲！」還跟女足球員拍合照。另外，有報道指馬雲在更衣室向中國足協領導主動提出，將資助中國女足。

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