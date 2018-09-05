傳受害女生被灌紅酒 ﻿劉強東捲性侵案﻿

內地電商巨頭京東集團創始人劉強東，被爆在美國捲入性侵指控。據悉，劉強東上周參加明尼蘇達大學的活動，有傳受害者是該校的中國籍女學生。一名目擊者爆料稱，被害女生受邀參加劉強東的私人宴會，一桌就喝了三十二支紅酒，女生坐在劉強東旁邊，餐宴期間被灌了大量紅酒。



內地傳媒報道，一名性侵事件目擊者透露，當晚劉強東舉行了私人宴會，劉強東那桌大約十人，受害女生是該桌唯一的女生。



據了解，這一桌就喝了三十二支紅酒，並且公佈警方調查時獲得的酒水單和晚餐帳單當證據。



劉強東在美國的律師約瑟夫（Joseph S. Friedberg）表示，劉強東百分之九十九不會受到任何起訴，上次通話已經是三十個小時前，沒有起訴就沒有見面的理由，像劉強東這樣被逮捕後卻又無條件釋放的案例，「雖然偶有發生，但這並不常見」。



此外，有報道劉強東已回中國，有消息指他昨早現身京東集團總部。







