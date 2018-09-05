事件曝光後，引起輿論極大回響，驚動當地教育局，並責令該校立即解除園長的職務。幼兒園在家長微信群中道歉，據園方說，想「調動一下活動的氣氛」、「在沒有經過仔細審查的情況下就讓培訓機構的老師表演」，承認在表演的內容方面思考欠周全。-
開學禮艷女表演鋼管舞 深圳幼兒園長被免職
事件曝光後，引起輿論極大回響，驚動當地教育局，並責令該校立即解除園長的職務。幼兒園在家長微信群中道歉，據園方說，想「調動一下活動的氣氛」、「在沒有經過仔細審查的情況下就讓培訓機構的老師表演」，承認在表演的內容方面思考欠周全。-
水淹大阪機場 七港團滯留日本 「飛燕」強襲 反轉關西
超強颱風「飛燕」（Jebi）昨天中午登陸日本四國德島縣，下午再吹襲神戶市。大阪關西國際機場不敵狂風暴雨，停機坪及跑道水浸，更一度停電，須全面封閉，港日航班被逼停頓。風暴在大阪府導致最少七人死亡、二百二...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
傳受害女生被灌紅酒 劉強東捲性侵案
內地電商巨頭京東集團創始人劉強東，被爆在美國捲入性侵指控。據悉，劉強東上周參加明尼蘇達大學的活動，有傳受害者是該校的中國籍女學生。一名目擊者爆料稱，被害女生受邀參加劉強東的私人宴會，一桌就喝了三十二支紅酒，女生坐在劉強東旁邊，餐宴期間被灌了大量紅酒。 內地傳媒報道，一名性侵事件目擊者透露，當晚劉強東舉行了私人宴會，劉強東那桌大約十人，受害女生是該桌唯一的女生。 據了解，這一桌就喝了三十二支紅酒，並且公佈警方調查時獲得的酒水單和晚餐帳單當證據。 劉強東在美國的律師約瑟夫（Joseph S. Friedberg）表示，劉強東百分之九十九不會受到任何起訴，上次通話已經是三十個小時...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
化石「露西亞」焚毀 巴西博物館浩劫
巴西警方和消防部門繼續調查有二百年歷史的巴西國家博物館周日發生的大火災難，懷疑是電線短路或有人放孔明燈引起。珍貴歷史文物人類化石「露西亞」慘遭焚毀，館長指損失是無法以金錢衡量。博物館整個三層建築基本被燒毀，且截至目前仍存在坍塌風險。 消防員繼續在災場內搜索及蒐證，調查起火原因。巴西文化部長萊唐說，大火可能是電線短路引起的，也可能是有人在外面發放自製的孔明燈，孔明燈降落到博物館天台引起火警。當地傳媒引述一名政府官員說，館內有多達九成展品被毀，里約熱內盧聯邦大學沒有透露博物館和裏面無價的收藏品和展品是否買了保險。 博物館主樓重創，任何存放在內的東西都可能已被燒毀，大概只有一成收...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
翠綠園林樹景 立德台高曠巨廳空間感強
立德台位處白沙灣，一帶建有不少洋房，背山面海，環境清幽。是次介紹的立德台一幢單號洋房，實用面積約1561方呎，擁3房1套房，空間寬敞實用，並連有約千呎花園，內有水池，恍如置身在公園。 立德台坐...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加快5G發展 提升效率成疑 再傳合併 聯通中電信急升
中國聯通（762）與中國電信（728）合併傳聞再起，外電引述消息人士報道，中國最高領導層正是審議兩者合併的計劃，但暫時未有決定。中聯通及中電信股價急彈，昨日分別升5.8%及4%。 報道指出，中...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
世足之爭淪跑馬仔 美斯竟落選
國際足協於周一公佈本年度世界足球先生（國際足協年度最佳球員）最後三強，由C朗拿度、穆罕默德沙拿及莫迪歷競逐，但隨即被指小圈子。皆因由國際足協評審會選出的最後三強，既沒有去季雙料靴獎得主美斯，又欠缺今屆世界盃盟主法國的成員，連巴西名將朗拿甸奴也為美斯抱不平。 自一六年世界足球先生與歐洲金球獎分家後，國際足協為公平起見，讓球迷、記者、國家隊主帥和隊長參與世足投票。惟該獎項的候選人會先由十二位球壇名宿組成的委員會選出最後三強，而本年度的名單於周一出爐，分別是祖雲達斯射手C朗拿度、利物浦翼鋒沙拿及皇家馬德里中場莫迪歷，而最佳教練及門將的最後三甲也於同日公佈。 不過，這份與早...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
紓壓睡眠啫喱
晚間睡眠是皮膚最佳的修復時間，所以晚間選用的護膚產品也特別重要，dermalogica最近推出全新的紓壓酣睡亮肌啫喱面霜Sound Sleep Cocoon，正是為睡眠狀態的肌膚而設。產品中蘊含合歡樹...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
黎明騷B女照晒溫馨 樂基兒做犀利人妻反擊
38歲嘅甜美人妻樂基兒（Gaile），去年遠赴美國加州與經營有機食品生意嘅男友Ian舉行浪漫婚禮，近日喺社交網分享去年嘅婚照放閃，慶祝結婚一周年。眼見51歲前夫黎明老來得女，更溫馨晒4個月B女照，Ga...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——做好「兩檢」掃陰謀論
高鐵仍未通車，揣測多多，一時說香港須為內地駐守人員包伙食，一時指高鐵設有「神秘層」，惹起關注。特區政府和內地要以良好的管理和優質的服務，在高鐵於九月二十三日正式通車後，爭取港人的信任。 高鐵總站早前舉行開放日，吸引大批市民參觀，反映不少港人期望搭乘高鐵，往返內地城市。然而，同一時間亦有不少人抱懷疑態度，任何風吹草動，傳言四起，例如內地出入境層駐守人員的膳食，有傳媒錯誤理解由香港支付費用，每年一億元，其實港鐵只為內地招標膳食服務，費用由內地承擔。 昨天有傳媒以揭秘式報道，稱高鐵站有一樓層，從未公開，形容神秘。港鐵和政府即時澄清，指大型基建例如地底隧道，均設維修後勤、緊急通道等...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——新威龍形勢造就
第四場四班一二○○米。此場特色是只有「紫雲星」一匹放頭馬，預期步速會正常偏慢，能居前之馬可賺形勢。 「新威龍」並非一匹很準繩的馬，但當跑出水準的時候，面對一些三班強手也不落下風。以上季407場次為例，...
2018-09-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6