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開學禮艷女表演鋼管舞 深圳幼兒園長被免職

2018-09-05 列印
　　深圳寶安區新沙薈幼兒園舉辦的開學典禮，居然有女性在舞台上表演鋼管舞，穿着性感、舞姿撩人，引起家長們反感。

  事件曝光後，引起輿論極大回響，驚動當地教育局，並責令該校立即解除園長的職務。幼兒園在家長微信群中道歉，據園方說，想「調動一下活動的氣氛」、「在沒有經過仔細審查的情況下就讓培訓機構的老師表演」，承認在表演的內容方面思考欠周全。-

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