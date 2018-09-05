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13歲少年打機後墮樓亡　家人控訴「食雞」奪命

2018-09-05 列印
　　近日江蘇一名十三歲少年小徐於上月三十日凌晨離奇墜樓身亡，了解後得知事發當晚小徐曾經玩過電玩遊戲「食雞」(絕地求生)，家人質疑遊戲使該名少年潛意識有跳樓的傾向，控訴死因和遊戲或有關係。

　　事發當晚深夜，小徐在舅舅江蘇的家四樓墮樓身亡，第二天早上被人發現時，已經沒有氣息。小徐的父母在南非做生意，家庭條件優越，事發前兩天，小徐才在南非過完暑假回江蘇。據舅舅稱，一直沒發現小徐有甚麼異常。經海門警方調查，發現小徐墮樓前一直在iPad打俗稱「食雞」的遊戲，其母和家人控訴稱，質疑兒子的死因和遊戲或有關。



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