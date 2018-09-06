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華生穿抗戰軍服 靖國神社前留影

2018-09-06 列印
　　近日內地網絡廣傳「中國抗戰軍裝現身靖國神社」照片，有報道指是三名正在日本留學的中國學生拍的合照，目的為「紀念抗戰勝利」。三人分別穿上灰藍、草綠和黃色的軍服，在靖國神社石碑前影合照，另一張還拉開一面當年國民革命軍軍旗的照片。

　　據內媒報道，其中一人曾祖父參加過抗日戰爭，網民大讚三名青年對抗戰歷史相當了解，也尊重史實。

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