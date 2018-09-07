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未打算與華達協議 特朗普或再徵關稅

2018-09-07 列印
■特朗普重申尊重中國國家主席習近平。美聯社
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　　美國總統特朗普在白宮對記者表示，美國目前尚未預備好與中國達成貿易協議，但商討仍會繼續，並重申尊重國家主席習近平。

　　特朗普在白宮向記者表示，美國與中國的貿易磋商非常好，但美國沒有打算按中國的方式達成協議，指美方將繼續與中方談判。他又說非常尊重國家主席習近平，但目前中美就是無法達成貿易協議。同時我們想向中國徵收數以十億美元關稅，此後可能將徵收更多的稅。

最快本周加徵關稅

　　此外，美國最快本周宣佈向二千億美元中國貨加徵關稅，美國計劃向二千億美元中國貨加徵最多百分之二十五關稅，諮詢周四結束。特朗普表示，美國在與中國的談判中表現非常好，但未準備好達成中方想達致的協議。

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