  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 中國

持刀當街刺死同學 16歲少年：大不了殺了我

2018-09-07 列印
　　安徽宿州一名十六歲就讀初中的男生，上周六（一日）當街用水果刀捅死十四歲宋姓同校生。王男在行兇後，非但沒有逃離現場，反而繼續蹲守犯案現場，冷淡看着死者橫屍街頭，旁人問他殺了人怎麼辦，他表示「大不了把我殺了」。宋男家屬稱，兩人曾離開學校前發生打鬥，惟當時並無老師及時處理；又指宋在校期間，曾遭勒索收取保護費。當地警方事後拘捕王男，並處以刑拘。

  目擊者表示，兩男生在路上邊走邊聊，穿黑衣的男孩突然拿刀捅向另一名藍衣男孩，黑衣男孩向前跑，藍衣男孩也跑幾步就趴倒在地。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd