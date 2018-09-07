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民宅門罅生「巨型菇」長如手臂

2018-09-07 列印
　　福建南靖縣一間民房竟發現睡房門罅長出七、八棵巨型菇（見圖），蕈傘直徑達二十四厘米，大得驚人。據報道，位在湖美中學後方的小張國蘭場的負責人張鐘城，近日發現巨型菇，顏色呈現乳白色，有棵長度達五十厘米，比成年男子的前臂還要長。經縣農業局食用菌辦副站長陳金機辨認後，認為以外形判斷，這些應該是野生的「金福菇」，但目前是否能吃還無法確定。

  不過，有網民好奇問那睡房有多久沒有人住，才長出巨菇而無人察覺。



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