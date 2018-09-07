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台男持鐮刀闖總統府 被當值警衞制服

2018-09-07 列印
　　一名林姓男子周四上午持鐮刀欲強行闖入台灣總統府，並欲攻擊警衞，及後被制伏，現場無人受傷，嫌犯被捕帶往介壽派出所。

　　憲兵指揮部表示，事件發生後幹部及衞哨兵立即行動並用所學的方法制伏嫌犯，有效防範危險事件發現肇生。





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