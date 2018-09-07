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逆子當街毆八旬養母街坊視若無睹

2018-09-07 列印
　　河南一名八旬老婦近日遭醉酒養子當街毆打，期間更叫囂「我打你咋了」，又掌摑已跌在地上的養母，老婦無力反抗任由養子動粗，但在附近乘涼下棋的鄰居無人上前阻止，不少網民批評鄰居冷血。

  警員接報到場處理，把老婦送院檢查，證實並無大礙。老婦事後向警方求情，希望警員別拘留養子，該逆子酒醒對自己行為懊悔不已。

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