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深圳的士司機藥駕傷兩途人

2018-09-08 列印
　　羅湖區於八月二十四日發生藥駕案。一輛的士正常行駛中突然失控，將兩名在路中間等候的士的行人推行數米。事故發生之後，的士司機沒有任何反應，周邊的市民趕緊上前幫忙抬車。隨後，救護車趕到現場，將兩名傷者，以及的士司機李某一同送往醫院進行搶救。

　　經過公安調查後，司機在事故的三天前已經感冒，打了針覺得沒事，就選擇繼續上班。羅湖交警指，這是一宗交通意外，司機是因為心肌梗塞，突然間發病，然後就失去了意識。的士司機李男本身就患有心腦血管疾病，加上感冒吃了藥，兩個因素共同作用導致了意外的發生。

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