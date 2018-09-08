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星巴克拓中國市場　擬四年增2600店

2018-09-08 列印
　　每一間星巴克都有其特色。繼早前星巴克於意大利米蘭科爾杜西奧廣場（Piazza Cordusio）開設分店，向意大利咖啡文化致敬。而目前星巴克於中國一百四十多個城市開設了三千四百間門市，去年數據顯示，它以每年五百多家的速度在中國開設新店，相當於每天超出一家以上。今年五月，星巴克首次在中國召開全球投資者大會，並發佈未來五年的中國大計，目標是中國總收入二○一七財年的三倍以上（二○一七年約二百五十億港元收入來自中國和亞太市場），營運收入達兩倍以上，二零二二年於中國擁有六千家間店。星巴克想於中國炒熱咖啡文化。

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