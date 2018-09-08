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妻女繞安檢被截京躁男毆地鐵職員

2018-09-08 列印
　　本月初在北京地鐵六號線南鑼鼓巷站A出口安檢處，一對夫妻因繞過安檢門，不配合安檢與安檢員發生衝突，致使安檢通道關閉十餘分鐘。

  從現場短片可見，事發當時，男乘客謝男與妻丁女帶着孩子，一家三口欲進站乘坐地鐵，謝男通過安檢後，丁女帶孩子想繞過安檢門進站，遭到安檢員攔阻。

  丁女不配合且情緒激動。警方稱，現場兩位女安檢員對丁女勸阻說服並叫支援。謝男見狀走過來推撞女安檢員，並搶過安檢員手中的金屬探測器，毆打現場工作人員。

  警員接報到場，並將謝男制服帶走。公交總隊以尋釁滋事，對謝某處以治安拘留九天的處罰，並對丁女進行了批評教育。

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