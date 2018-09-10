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彰化「蛋黃酥」掀熱潮 台民眾通宵排隊搶購

2018-09-10 列印
　　距離中秋節還有兩星期，中國人傳統愛買月餅送禮，台灣近年「蛋黃酥」大熱，成為送禮首選，彰化一間餅店「蛋黃酥」被網絡吹捧後「一酥」難求，出現通宵排隊人龍。

　　位於彰化市的餅店「不二家」，近兩星期來，每天大排長龍，甚至掀起代購熱潮，就連附近店家也掛起招牌表明「代購、免排隊」，希望分一杯羹。由於人龍實在太多，不少人索性凌晨起就到餅店外排隊。有網民驚呼，為何未夠凌晨四時已這麼長的人龍。有網民質疑：「有需要嗎？」

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