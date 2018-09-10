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巴士垃圾桶前食雪糕 兩歲女萌照獲央視轉發

2018-09-10 列印
　　雲南昆明有一名兩歲女童，因為食雪糕而成網民分享的對象，連央視都在官方微博轉發照片。早前在巴士上，一名女童為了不讓雪糕弄髒車廂，特意走到垃圾桶前蹲下，小心翼翼地食完整個雪糕。這一幕被拍日在微信朋友圈中分享，令女童成網紅。內地網民大讚女童有教養、很可愛，央視微博更稱之為「最美、最可愛巴士小乘客」。不過，有網民指巴士是不允許進食的。

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