  • 2018年9月10日 星期一
  • 25º
  • 86%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 中國

誤會女友結新歡 醋男撞錯車　

2018-09-10 列印
　　浙江臨海一名醋男小王，誤以為女友另結新歡，先是大力打情敵一巴掌，再駕車撞向懷疑情敵的白色汽車，撞凹車尾，最後驚動民警，民警了解事情發生後，再告訴男子小王，他所謂的情敵其實是個女孩，令小王頓時啞口無言。更被女友怒喝：「你瘋了，想幹甚麼？」小王更因尋釁滋事被臨海市公安局行政拘留。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd