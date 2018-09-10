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傳賴昌星獄中病死 家屬指屬謠言

2018-09-10 列印
　　被判無期徒刑的廈門遠華走私案主犯賴昌星，已在福建漳州監獄服刑六年，近日網上瘋傳他因心肌梗塞死於獄中。其家屬對《星島日報》明確表示這純屬謠言，「沒有這事」，不過賴昌星身體確實不好，患有多種疾病。五十九歲的賴昌星是遠華集團創辦人，逃亡加拿大十二年，二○一一年被遣返中國，翌年五月因走私、行賄被判無期徒刑，沒收全部財產。

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