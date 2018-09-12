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淘寶最強網紅 賣外套一晚8500萬銷售額

2018-09-12 列印
　　淘寶早前公佈網上達人收入排行榜，網紅「薇婭」高踞榜首，每年估計收入達三千萬人民幣。薇婭在今年秋季其中一個活動上，單賣一款秋裝外套，就創下一晚八千五百萬人民幣的直播銷售紀錄。

　　薇婭在淘寶平台做直播只有兩年，現已是人氣第一的主播，她的粉絲數量多達二百三十三萬人。最為人津津樂道的是，她曾替一間沒粉絲的淘寶新店做直播，五小時為該店進帳了七千萬人民幣，單靠那次直播的收入，據報足以讓她在杭州買房子。





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