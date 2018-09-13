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中日首腦會談 強調續改善兩國關係

2018-09-13 列印
　　國家主席習近平與日本首相安倍晉三趁在俄羅斯海參崴出席東方經濟論壇期間，舉行雙邊會談，雙方同意繼續改善兩國關係。習近平與安倍晉三在東方經濟論壇第二日，召開雙邊會議，習近平首先對不久前日本關西地區和北海道分別遭受颱風、地震災害，造成重大傷亡和財產損失表示慰問。

　　之後習近平表示，今年是《中日和平友好條約》締結四十周年，兩國透過相互合作，令中日關係重回正軌，面臨改革發展的重要機遇，雙方有必要加強合作，推動兩國關係持續發展。安倍晉三回應 ，日本希望與中國建立更緊密關係，實現共同發展繁榮。









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