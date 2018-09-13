  • 2018年9月13日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 山竹百里嘉高鐵秦嵐馬雲

日報新聞 > 中國

婦挖到手榴彈 孫兒當小鐵球玩

2018-09-13 列印
　　江蘇蘇州有婦人三年前在家門前種樹時挖到一個「小鐵球」，帶回家後就當玩具給了乖孫，豈料日前蘇州警方在小區處理案件後，該名老婦邀請警員到她家，並拿出生鏽的「小鐵球」讓警方鑑定，豈料經警員初步鑒定後，判斷這「小鐵球」是手榴彈，因為有一定危險性，立即疏散附近居民。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd